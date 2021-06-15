Суд рассмотрит иск чеченского автора фантастических романов Руслана Закриева к режиссера фильма Автар Джеймсу Кэмерону

Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск чеченского автора фантастических романов Руслана Закриева к режиссера фильма Автар Джеймсу Кэмерону.

Закриев обвиняет Кэмерона в плагиате и требует с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Он полагает, что режиссер украл у него идею, сюжет и даже диалоги героев знаменитого фильма, который получил 3 премии Оскар и принес 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Это уже третья попытка Закриева оспорить в суде свое авторство. В первых двух случаях – в Чечне и Ставропольском крае его иск не приняли, поскольку Кэмерон иностранец. Первоначально Хамовнический суд тоже отказался рассматривать дело, но писатель опротестовал это решение в Мосгорсуде и выиграл. Провести процесс все же придется. По всей видимости, суду придется назначить экспертизу, которая и определит насколько похож сценарий американского фильма 2009 года и текст чеченского автора, опубликованный им на портале Проза.ру в 2002 году под названием «Секретное оружие».

Это далеко не первая претензия к авторам знаменитой картины. Как сообщает ТАСС среди истцов китайский писатель Чжоу Шаомоу, канадка Келли Ван, сотрудничавший с Кэмероном Эрик Райдер и другие.