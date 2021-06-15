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07:04, 15 июня 2021

В Евросоюзе с сегодняшнего дня действуют «паспорта вакцинации»

В Евросоюзе с сегодняшнего дня действуют «паспорта вакцинации». Использовать его будут на добровольной основе.

Сертификат здоровья, который одобрило руководство ЕС, будет содержать дату рождения человека, номер его паспорта, заверенный с помощью электронного кода, тип вакцины, если владелец документа привился, а также информацию о том, болел ли гражданин коронавирусом и есть ли у него антитела.
Для обладателей этого документа вчера Совет Евросоюза одобрил снятие ограничений на поездки внутри ЕС. Получается, что тем, кто будет полностью привит от коронавируса, не нужно будет соблюдать карантин, путешествуя по странам еврозоны.
Ослабление органичений затронет только тех людей, которые привились препаратами, одобренными Европейским медицинским агентством. На текущий момент это Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что на текущий момент полностью от коронавируса привиты уже более ста миллионов жителей стран ЕС.


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