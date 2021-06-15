В России истекает срок президентского указа, который позволял мигрантам оставаться в стране во время пандемии

В России сегодня истекает срок действия президентского указа, который позволял трудовым мигрантам оставаться и работать в стране во время пандемии. Теперь нелегалам грозит выдворение.

Патенты, виды на жительство и другие документы, необходимые для работы в России, с апреля прошлого года гражданам других стран не аннулировали, а автоматически продлевали. Такую возможность давал указ Владимира Путина. Президент подписал его на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ по всему миру из-за новой инфекции. Тогда иностранцам разрешили остаться в России без продления визы и других документов, по которым они въехали в нашу страну. Теперь указ утратит силу. Мигранты больше не смогут находиться в России с просроченными документами. Им необходимо было до этого дня продлить срок действия разрешений. В последний месяц в подмосковных миграционных центрах в Сахарово и Путилково выстраивались огромные очереди из мигрантов. Тысячи людей, как пишет газета Коммерсант, пытались получить трудовой патент. Поток был настолько плотный, что о социальной дистанции речи не шло. Маски при этом были далеко не у всех, отмечает издание.

По данным МВД с начала пандемии из России не выехали более полутора миллиона мигрантов, у которых истёк срок пребывания. Большинство из них как уточнили в ведомстве — граждане Узбекистана.