Политик Любовь Соболь объявила о прекращении своей кампании на выборах в Госдуму. Она объяснила это давлением на себя и своих сторонников, а также соратников политика Алексея Навального.

Главным поводом, заставившим Соболь отказаться от планов борьбы за место в Госдуму, стало признание Фонда борьбы с коррупцией запрещенной в России экстремистской организацией. Как рассказала соратница Навального, из-за этого она не может гарантировать волонтерам, сотрудникам штаба и жертвователям безопасность. Кроме того, по новому законодательству Соболь может быть лишена права на некоторое время участвовать в выборах. Теперь, по ее словам, она намерена сосредоточиться на борьбе против, как она считает, запретительных законов, а также на стратегии «Умного голосования», созданной сторонниками Навального.

Источники агентства Ura.ru, между тем, утверждают, что в ближайшее время от планов баллотироваться в Госдуму могут отказаться и многие другие соратники оппозиционера. Подробности не приводятся. В окружении Навального эти сведения пока не комментировали.

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией на прошлой неделе. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку прокуратура утверждала, что в деле есть секретные сведения. Помимо этого, российские власти считают ФБК иностранным агентом.