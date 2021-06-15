В США временно прекратили ввоз собак из 113 стран из-за угрозы возвращения вируса бешенства. В США собачье бешенство было ликвидировано в 2007 году. Американские власти опасаются, что ввоз в страну хотя бы одной больной бешенством собаки может привести к новому распространению инфекции. В число 113 стран, включенных в группу риска вошли среди прочих Россия и Китай.
2021-06-15T06:47:19+03:00
2021-06-15T06:47:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 15 июня 2021
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