В США временно прекратили ввоз собак из 113 стран из-за угрозы возвращения вируса бешенства. В США собачье бешенство было ликвидировано в 2007 году. Американские власти опасаются, что ввоз в страну хотя бы одной больной бешенством собаки может привести к новому распространению инфекции. В число 113 стран, включенных в группу риска вошли среди прочих Россия и Китай.