Москва готова обменяться с США заключенными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом, по его словам, в число тех, кого Россия готова передать США, не входит осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, поскольку он «отбывает срок по тяжелой статье». Рябков добавил, что не знает, собираются ли Владимир Путин и Джо Байден обсуждать обмен заключенными на предстоящей 16 июня встрече в Женеве.