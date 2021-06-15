Чемпионат Европы по футболу продолжится сегодня двумя матчами в Будапеште и Мюнхене. Действующие чемпионы Европы португальцы сыграют с венграми. Позже сборная Франции встретится с командой Германии.
2021-06-15T06:33:53+03:00
2021-06-15T06:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 15 июня 2021
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