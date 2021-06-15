Угрозы для жизни пациентов, госпитализированных после пожара на газовой АЗС в Новосибирске нет. Как сообщил главврач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, всего были госпитализированы 17 человек, из них 7 человек — в тяжелом состоянии. Юданов добавил, что площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента — около 40%. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании. Всего пострадали 35 человек. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную

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