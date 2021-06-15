Лидеры стран Евросоюза и США не будут обсуждать Северный поток-2 на саммите в Брюсселе.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена затронуть проблемы, связанные с введением газопровода в эксплуатацию во время визита в Вашингтон. Об этом пишут немецкие СМИ, так что саммит коснется других, не менее важных проблем. Главным его итогом, как ожидается, станет возобновление партнерства между США и ЕС, которое предопределит политическую повестку на ближайшие годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС. Кроме того, участники могут объявить о запуске полноценного диалога с Россией. Отношения будут строиться по примеру модели связей с Китаем. Также саммит может подтвердить, что урегулирование украинской проблемы должно проходить в «норманском формате» с привлечение контактной группы и ОБСЕ.

Кроме того, лидеры стран ЕС и США могут обсудить вопрос о происхождении коронавируса.