НАТО обвинила Россию в агрессивной и безответственной ядерной риторике. Это следует из совместного заявления по итогам саммита, подписанного странами-участницами североатлантического альянса.

Москва, как считают в Брюсселе, продолжает развертывать ракетные системы малой и средней дальности. Помимо этого, утверждают в НАТО, Россия наращивает свой ядерный потенциал, в частности, путем реорганизации примерно 80% своих стратегических ядерных сил. Все это альянс считает политикой «стратегического запугивания».

В вину Москве в НАТО вменяют и «гибридные» действия в отношении членов организации. Речь, по мнению участников саммита, идет о дезинформации и вмешательстве в демократические процессы, а также игнорировании действий киберпреступников, которые атакуют инфраструктуру альянса.

Вместе с тем в военно-политической организации уверяют, что не стремятся к конфронтации с Россией и открыты к диалога – хотя и призывают Москву соблюдать свои международные обязательства. Отрицают в НАТО и то, что ее система противоракетной обороны в Европе направлена на Россию.

Саммит НАТО состоялся в преддверие первой за три года встречи президентов России и США в Женеве. Ранее сообщалось, что предстоящие переговоры станут одной из тем для обсуждения в рамках альянса.