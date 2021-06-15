Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич утверждает, что в СИЗО на него не оказывали давление и не применяли физическое насилие. Об этом он сказал на брифинге белорусского МИД.

Протасевич добавил, что готов пройти независимую медицинскую экспертизу для подтверждения отсутствия побоев.

Слова Протасевича не убедили некоторых представителей СМИ: так, зал в знак протеста покинула съемочная группа Би-би-си, посчитавшая, что журналиста принудили к участию в пресс-конференции.

Научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов считает, что нельзя осуждать бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича за то, что он пошел на сделку с белорусским следствием. Об этом политолог сказал в нашем эфире.

Происходящее с Протасевичем показывает глубину распада личности Александра Лукашенко, считает Владимир Пастухов.