Владимир Путин назвал политика Алексея Навального одним из многих россиян, находящихся в местах лишения свободы. Таким образом он ответил на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о том, может ли президент гарантировать безопасность оппозиционера в колонии.

Путин также утверждает, что не приказывал убить Навального, однако из российской версии этот фрагмент интервью вырезали.

Кремль внес исправления в стенограмму интервью Путина NBC. Как отмечает телеканал «Дождь», из нее пропала фраза «да мне все равно», когда президент отвечал на вопрос о гарантиях безопасности Навального. Журналист NBC Кир Симмонс спросил Путина, может ли он пообещать, что Навальный «покинет тюрьму живым и здоровым», на что президент, как следует из публикации на сайте Кремля, ответил, что за здоровье людей в местах лишения свободы отвечает администрация исправительного учреждения, а с Навальным будут обращаться в колонии не хуже, чем с другими заключенными. Судя по фрагментам интервью, опубликованным NBC, Путин перебивает журналиста и говорит, что ему «все равно». Этой фразы президента нет в кремлевской расшифровке. При этом Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.