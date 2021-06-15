В связи с пандемией COVID-19 в России до этой даты было приостановлено течение сроков временного пребывания, а также сроков постановки на учет. Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из России
незаконных мигрантов до 15 июня.
У иностранцев сегодня — последний день, когда они могут продлить сроки пребывания в России.
В связи с пандемией COVID-19 в России до этой даты было приостановлено течение сроков временного пребывания, а также сроков постановки на учет. Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из России