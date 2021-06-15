ЦБ с сегодняшнего дня повышает ключевую ставку до 5,5%.

Ранее регулятор отмечал, что инфляция ы стране складывается выше прогноза Банка России. ЦБ не исключает, что из-за роста цен банк будет вынужден и далее повышать ключевую ставку. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на а котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 23 июля.

