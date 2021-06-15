ГТРК «Грозный» опубликовала 35-минутный спецрепортаж о Халимат Тарамовой.

На днях чеченские силовики вернули ее на родину из убежища для женщин в Дагестане. В интервью телеканалу Тарамова сказала, что сейчас ей ничего не угрожает, она в кругу семьи и у нее «все хорошо». Тарамова рассказала, что не помнит, как оказалась в кризисной квартире в Махачкале. По ее словам, все было как в тумане. Девушка также заявила, что возмущена тем, что о ней пишут в СМИ и какие слухи распускают. Ранее в сети появилось видео, на котором Тарамова сообщает, что ушла из дома, спасаясь от побоев в семье, и просит не объявлять ее в федеральный розыск. Как рассказали признанному в России СМИ-иноагентом интернет изданию «Медуза» в «Российской ЛГБТ-сети», девушка обратилась за помощью к организации, жалуясь на угрозы из-за своей сексуальной ориентации.

