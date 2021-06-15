Владимир Путин заверил, что с Навальным в колонии обращаются не хуже, чем с другими заключенными.

При этом на вопрос NBC, может ли президент гарантировать, что оппозиционный политик выйдет из тюрьмы живым, глава государства ответил, что «такие решения в России президентом не принимаются. Отвечая на вопрос, действительно ли он приказал убить Навального, Путин сказал, что у российских властей «нет такого обычая, кого-либо убивать».

