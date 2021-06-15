Греции и Турции угрожает экологическое бедствие.

Во Всемирном Фонде дикой природы встревожены появлением гигантского пятна слизи диаметром 150 километров, которое движется по Мраморному и Эгейскому морям. Эксперты утверждают, что эта слизь — не результат выбросов или техногенной катастрофы, ее выделяет фитопланктон. Ученые считают, что это может быть симптомом серьезной болезни Мирового океана и предупреждают что аналогичная ситуация может возникнуть и в Черном море.
2021-06-15T04:14:46+03:00
2021-06-15T04:14:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 15 июня 2021
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