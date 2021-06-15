Греции и Турции угрожает экологическое бедствие.

Во Всемирном Фонде дикой природы встревожены появлением гигантского пятна слизи диаметром 150 километров, которое движется по Мраморному и Эгейскому морям. Эксперты утверждают, что эта слизь — не результат выбросов или техногенной катастрофы, ее выделяет фитопланктон. Ученые считают, что это может быть симптомом серьезной болезни Мирового океана и предупреждают что аналогичная ситуация может возникнуть и в Черном море.