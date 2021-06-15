4 оппозиционные партии Японии вынесли на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству.

Как передает агентство Киодо, оппозиция обвиняет кабинет Ёсихидэ Суги в провале политики по сдерживаниюраспространения коронавируса. Между тем, как ожидается, правящая Либерально-демократическая партия и ее партнеры по коалиции заблокируют проект резолюции о недоверии. Уровень поддержки нынешнего правительства серьезно упал в связи с недовольством населения ситуацией с коронавирусом. По темпам вакцинации Япония существенно отстает от других стран Группы семи.

