Созданию в России второго спутника для Анголы препятствуют американские санкции.

Как рассказал РИА-Новости источник в ракетно-космической отрасли, ограничения, введенные США не разрешают поставки американской электроники от европейского подрядчика. Таким образом, космический аппарат, возможно, придется переделывать. Запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» планируется на март 2022 года. Первый запущенный в интересах Анголы спутник оказался утраченным в 2018 году.

