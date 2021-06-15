С сегодняшнего дня Марокко смягчает условия въезда для россиян.

Россия включена властями страны в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации по коронавирусу. Со вторника россиянам для въезда в королевство потребуется либо свидетельство о вакцинации от коронавируса, либо сделанный в течение 48 часов отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

