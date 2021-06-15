Владимир Путин дал первое за три года интервью американскому телеканалу.

Это произошло в преддверии саммита с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Журналист телеканала NBC Кир Симмонс, в частности, напомнил слова Байдена и прямо спросил у Путина, убийца ли он?. В ответ президент России сказал, что привык к нападкам со всех сторон и его это не удивляет. Жесткую риторику Байдена Путин отнёс к общему уровню культуры в США.

