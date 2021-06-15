Гидрометцентр предупреждает об опасной активности солнца в ближайшие дни.

Как рассказал ТАСС научный руководитель ведомства России Роман Вильфанд, начиная с 17 июня, во всем ЦФО индекс ультрафиолетового излучения будет превышать 6 единиц, что достаточно много для умеренных широт. По словам ученого, особенно опасным солнце будет в день летнего солнцестояния 21 июня. При значениях индекса ультрафиолетового излучения от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпы, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

