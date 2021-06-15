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03:11, 15 июня 2021

ГД предлагают расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие.

Как говорится в поправках к соответствующему законопроекту, на которые ссылается РИА Новости, лицензия не должна выдаваться тем, кто хоть раз был осужден за преступление в сфере его незаконного оборота, кто отбыл наказание за терроризм, его оправдание или поддержку, а также за преступление экстремистской направленности или же связанное с насилием по отношению к детям. Управлявшие автомобилем в состоянии опьянения или предававшие руль пьяному также в течение года не смогут получить лицензию. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении данный законопроект.



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