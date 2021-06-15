Роман Протасевич утверждает, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием.

Арестованный в Минске бывший главред Telegram-канала Nexta заявил об этом на пресс-конференции, организованной МИД Белоруссии. По словам Протасевича, он осознает, «какой урон нанес стране» и сейчас хочет сделать все, чтобы исправить эту ситуацию. Информацию о том, что его избивали в СИЗО Протасевич назвал не соответствующей действительности. Слова Протасевича не убедили некоторых представителей СМИ: так, зал в знак протеста покинула съемочная группа Би-би-си, посчитавшая, что журналиста принудили к участию в пресс-конференции. Представители белорусской оппозиции ранее называли признание Протасевича в организации и подготовке беспорядков результатом пыток, которым подвергся бывший главред оппозиционного Телеграм канала.