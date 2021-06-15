Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан просит Джо Байдена вернуть его домой.

Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в аудиозаписи, распространенной его семьей. В ней Уилан заявляет о своей невиновности. В начале записи его брат Дэвид сообщает, что она сделана 30 мая во время разговора Пола Уилана с родителями. По словам Дэвида, Пол попросил обнародовать свою просьбу перед саммитом президентов России и США. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что Россия готова встречно передать США осужденных американских граждан, однако Уилан в их число не входит.

