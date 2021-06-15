В Копенгагене открыта Стена для пожеланий футболисту Кристиану Эриксену.

Полузащитник сборной страны пережил сердечный приступ во время матча ЧЕ с командой Финляндии. Сейчас 29-летний Эриксен в больнице, его состояние стабилизировалось. Как сообщает оргкомитет датской части турнира, на стене уже оставлено множество пожеланий футболисту и его семье на разных языках.

