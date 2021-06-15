Джо Байден допустил вступление Украины в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе.

Президент США дал это понять по итогам саммита НАТО в Брюсселе. На вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность для Украины вступить в НАТО, американский лидер ответил отрицательно. Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, не назвав при этом сроков возможного вступления в организацию.