Джо Байден допустил вступление Украины в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе.

Президент США дал это понять по итогам саммита НАТО в Брюсселе. На вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность для Украины вступить в НАТО, американский лидер ответил отрицательно. Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, не назвав при этом сроков возможного вступления в организацию.
2021-06-15T02:13:00+03:00
2021-06-15T02:13:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 15 июня 2021
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