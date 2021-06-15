Александр Лукашенко призвал к всеобщему обучению граждан Белоруссии обращению со стрелковым оружием.

Как передает госагентство БелТА, президент страны отметил, что никто не гарантировал, что республике не придется воевать. Лукашенко полагает, что обучать в первую очередь следует тех, кто не проходит подготовку в вооруженных силах страны, например, со студентов.
2021-06-15T02:11:44+03:00
2021-06-15T02:11:48+03:00
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02:11, 15 июня 2021
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