Россиянка Софья Сапега обвиняется в Белоруссии еще по одной по статье — о разжигании социальной розни.

Ранее сообщалось, что она проходит подозреваемой по делу об организации беспорядков. Как заявил глава СК Белоруссии Дмитрий Гора, Сапега была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где выкладывались личные данные силовиков, госслужащих, членов их семей. Сапега и Протасевич были задержаны 23 мая после принудительной посадки в Минске рейса Ryanair.

