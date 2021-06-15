Россия готова на взаимной передать США отбывающих в РФ срок американцев, но не Пола Уилана.

Об этом «Известиям заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Уилан, имеющий гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, был приговорен в России к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Свою вину он не признал.
2021-06-15T02:09:06+03:00
2021-06-15T02:09:10+03:00
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02:09, 15 июня 2021
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