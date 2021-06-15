НАТО призвало Россию исключить США и Чехию из списка «недружественных стран».

Альянс осудил Россию за «гибридные», как сказано в итоговом заявлении саммита НАТО в Брюсселе, действия против стран — членов блока. В то же время НАТО заявило о приверженности к диалогу с Москвой. В НАТО также подтвердили намерение пересмотреть стратегическую концепцию в свете «агрессивной политики» России и вызовов со стороны Кита и стремление не размещать ядерные ракеты в Европе.