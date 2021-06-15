Джо Байден предупредил, что если Навальный умрет в заключении, это докажет, что Россия нарушает права человека.

Об этом, как передает ТАСС, президент США заявил в Брюсселе по итогам саммита НАТО. Ранее Владимир Путин заявил в интервью NBC News, что не приказывал отравить Алексея Навального, но ушел и от ответа на вопрос, может ли он гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.