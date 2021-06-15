Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче ЧЕ по футболу.

Встреча в Севилье, завершилась со счетом 0:0. Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили ни одного мяча. В других матчах понедельника Польша проиграла Словакии 1:2; а Чехия одержала победу над сборной Шотландии 2:0.

