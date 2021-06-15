Снятие ограничений из-за COVID-19 в Великобритании перенесли на месяц.

С 21 июня на 19 июля. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, главной причиной отсрочки стало распространение в Англии т.н. индийского штамма коронавируса, который считается более заразным. По сведениям Financial Times, главный санитарный врач страны Крис Уитти смог убедить Джонсона в необходимости отложить снятие ограничений на месяц. По словам премьер-министра, через две недели правительство изучит статистику и примет окончательное решение о снятии или продлении ограничительных мер.

