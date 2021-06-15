Пожар на АЗС в Новосибирске, по данным МЧС, произошел из-за незаземленного при сливе топлива газовоза.

Возгорание произошло на газовой заправке в Октябрьском районе города. На станции начали взрываться баллоны с жидким топливом, огонь охватил 800 кв. метров. По словам очевидцев, прогремели несколько взрывов, обгоревшие люди бежали прямо по улицам. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, при пожаре пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы с ожогами. Состояние более десятка пострадавших оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело

