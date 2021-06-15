Соратница Навального Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в ГД в сентябре.

У себя в ФБ она пишет, что решение она приняла из-за признания ФБК экстремистской организацией. По словам Соболь, она собирается добиваться отмены законов, которые лишают ее и других независимых кандидатов избирательного права. Также юрист намерена сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование», созданного сторонниками оппозиционного политика.ФБК внесен в России в реестр иноагентов.