Соратница Навального Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в ГД в сентябре.

У себя в ФБ она пишет, что решение она приняла из-за признания ФБК экстремистской организацией. По словам Соболь, она собирается добиваться отмены законов, которые лишают ее и других независимых кандидатов избирательного права. Также юрист намерена сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование», созданного сторонниками оппозиционного политика.ФБК внесен в России в реестр иноагентов.
2021-06-15T01:09:10+03:00
2021-06-15T01:11:01+03:00
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01:09, 15 июня 2021
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