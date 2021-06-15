Проект «Агит Россия» объявил о закрытии из-за угрозы уголовного дела.

Организация публиковала информацию об уличных протестах и занималась политической агитацией. Как говорится в Телеграм канале проекта, у «Агит России» есть информация, что в отношении ее членов в ближайшее время может быть развернуто уголовное преследование. В то же время создатели «Агит России» пообещали организовать новый проект с другим названием, командой и форматом. В мае координатор курганского отделения «Агит России» Евгений Жуков покинул Россию после угроз силовиков уголовными делами. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. Весной 2019 года получил 15 суток ареста за установку «надгробия» Путина на местном кладбище.

