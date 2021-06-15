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01:06, 15 июня 2021

В Москве задержан корреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов.

За что, пока неизвестно. Крестьянинов был одним из двух журналистов, которые 11 июня снимали перформанс Павла Крисевича со стрельбой на Красной площади. Тогда активист сымитировал самоубийство, выразив протест против ущемления прав и свобод в России. В отношении Крисевича возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Он арестовал на два месяца. Вместе с ним была задержана корреспондентка издания Sota Ника Самусик, снимавшая все на видео. Она проходит по делу в статусе подозреваемой, из полиции ее спустя двое суток отпустили под обязательство о явке к следователю.



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