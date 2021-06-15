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01:05, 15 июня 2021

Кремль внес исправления в стенограмму интервью Путина NBC.

Как отмечает телеканал «Дождь», из нее пропала фраза «да мне все равно», когда президент отвечал на вопрос о гарантиях безопасности Навального. Журналист NBC Кир Симмонс спросил Путина, может ли он пообещать, что Навальный «покинет тюрьму живым и здоровым», на что президент , как следует из публикации на сайте Кремля, ответил, что за здоровье людей в местах лишения свободы отвечает администрация исправительного учреждения, а с Навальным будут обращаться в колонии не хуже, чем с другими заключенными. Судя по фрагментам интервью, опубликованным NBC, Путин перебивает журналиста и говорит, что ему «все равно». Этой фразы президента нет в кремлевской расшифровке. При этом Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.


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