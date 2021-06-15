Матч между сборными Германии и Франции в Мюнхене, на Альянц-арене станет центральным событием дня ЧЕ по футболу

Матч между сборными Германии и Франции в Мюнхене, на Альянц-арене станет центральным событием дня чемпионата Европы по футболу.

Сборная Германии после неудачи на чемпионате мира в России откатилась во вторую корзину при жеребьевке и в результате уже на групповой стадии вынуждена играть с чемпионами мира – французами. Впрочем, скорее не повезло именно им, поскольку даже локальная неудача не отменяет статуса великой футбольной державы. Для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева этот турнир завершает 16-летнее пребывание на посту главного тренера. После чемпионата он уходит, вопрос на какой ноте. Защитник Челси и немецкой сборной Антонио Рюдигер добавил перца, сказав, что французы фавориты только на бумаге и пообещал играть против французских форвардов грязно. Статистика, кстати, его слова не подтверждает. Из пяти последних матчей Германия не выиграла ни одного при двух ничьих и трех поражениях.

Кроме того, в Будапеште встретятся команда Венгрии и действующий чемпион Европы сборная Португалии.