Ничьей завершился матч сборных Испании и Швеции на чемпионате Европы по футболу

Ни одна из команд так и не смогла распечатать ворота соперников. Встреча проходила в Севилье. Также накануне в Санкт-Петербурге Словакия обыграла Польшу 2:1, а шотландцы проиграли дома, в Глазго, чехам 0:2.
2021-06-15T00:05:18+03:00
2021-06-15T00:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 15 июня 2021
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