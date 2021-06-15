Евросоюз отменяет ограничения на поездки внутри сообщества для обладателей т.н. коронавирусных сертификатов

Вакцинированные и те кто перенес коронавирус, после получения соответствующих документов не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом они должны полностью привиться препаратами, которые одобрил европейский регулятор. Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля. Российские вакцины в перечень одобренных ЕС не входят.