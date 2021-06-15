Евросоюз отменяет ограничения на поездки внутри сообщества для обладателей т.н. коронавирусных сертификатов

Вакцинированные и те кто перенес коронавирус, после получения соответствующих документов не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом они должны полностью привиться препаратами, которые одобрил европейский регулятор. Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля. Российские вакцины в перечень одобренных ЕС не входят.
2021-06-15T00:04:46+03:00
2021-06-15T00:04:46+03:00
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00:04, 15 июня 2021
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