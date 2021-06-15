Краснодарский краевой суд должен рассмотреть сегодня апелляцию на арест оппозиционного политика Андрея Пивоварова

Он был задержан в Саанкт-Петербурге в начале месяца по делу о причастности к нежелательной организации. Соратник Пивоварова Татьяна Усманова ранее высказывала мнение, что его преследуют за политическую активность и считают угрозой для действующего строя.

По мнению Татьяны Усмановой, перед выборами власти стараются зачистить политическое пространство от всех возможных конкурентов. Пивоваров возглавлял российскую организацию «Открытая Россия», которая незадолго до его ареста объявила о самороспуске. Несколько лет назад Генпрокуратура России признавала нежелательной британскую организацию с аналогичным названием.