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00:02, 15 июня 2021

Смерть Навального в тюрьме может ударить по российско-американским отношениям, предупредил президент США Байден

Смерть Алексея Навального в тюрьме может ударить по российско-американским отношениям, предупредил президент США Джо Байден. По его мнению, такое развитие событий покажет, что Россия не намерена соблюдать права человека. Это, уверен глава Белого дома, также навредило бы отношениям Москвы с остальным миром. Об этом Байден сказал накануне встречи в среду с российским президентом Владимиром Путиным. Сам Путин ранее в интервью американскому телеканалу NBC на вопрос о гарантиях, что Навальный будет находиться в безопасности в заключении отвечал, что считает его одним из многих россиян, кто оказался в местах лишения свободы.

Путин также отвергал предположения, что он давал приказ организовать покушение на Навального. Однако из российской версии этот фрагмент интервью вырезали.


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