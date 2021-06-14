Суд над бывшим руководителем страны Аун Сан Су Чжи стартовал в Мьянме

75-летнюю лауреата Нобелевской премии обвиняют в том числе в подстрекательстве к беспорядкам и коррупции. Заседания будут проходить в закрытом режиме. По делу проходит также свергнутый военными президент Мьянмы. Переворот в республике произошел в феврале этого года. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста. В результате столкновений есть убитые и раненые.