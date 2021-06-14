Правительство Новой Зеландии извинилось за полицейские операции против нелегалов в середине 1970-х годов

Так называемые «Предрассветные набеги» проводились в отношении жителей тихоокеанского региона. Премьер-министр Джасинда Ардерн признала, что такие рейды носили расистский характер, потому что практически никогда в центре внимания не оказывались выходцы из Великобритании или США у которых не были должным образом оформлены миграционные документы. Ардерн намерена выступить с официальными извинениями в конце июня в канун 50-летия движения за социальную справедливость для полинезийцев.
2021-06-14T23:20:29+03:00
2021-06-14T23:20:29+03:00
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23:20, 14 июня 2021
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