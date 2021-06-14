Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой

Однако готов ответить на деятельность России, которую глава Белого дома назвал «вредоносной». На предстоящем саммите в Женеве Байден рассчитывает дать понять российскому коллеге Владимиру Путину, что у двух стран есть области для сотрудничества. Однако в отношениях Москвы и Вашингтона остаются красные линии, которые не стоит пересекать, подчеркнул Байден. Он также ушел от прямого ответа, продолжает ли считать Путина убийцей, как это говорил в интервью весной.