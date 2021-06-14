Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой

Однако готов ответить на деятельность России, которую глава Белого дома назвал «вредоносной». На предстоящем саммите в Женеве Байден рассчитывает дать понять российскому коллеге Владимиру Путину, что у двух стран есть области для сотрудничества. Однако в отношениях Москвы и Вашингтона остаются красные линии, которые не стоит пересекать, подчеркнул Байден. Он также ушел от прямого ответа, продолжает ли считать Путина убийцей, как это говорил в интервью весной.
2021-06-14T23:07:36+03:00
2021-06-14T23:09:49+03:00
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23:07, 14 июня 2021
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