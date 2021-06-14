Международный уголовный суд может рассмотреть дело об убийствах на Филиппинах в рамках операций против наркоторговли

Предварительное изучение ситуации завершилось, прокуратура суда направила запрос на полноценное расследование.

По данным обвинения, за три года на Филиппинах тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, о которых имеется информация, могли являться убийствами без суда и следствия, которые происходили в ходе полицейских операций.

Ранее власти Филиппин приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН. Оно вступило в силу два года назад.