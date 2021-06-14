Московское управление Роспотребнадзора обнаружило нарушения противокоронавирусных правил на выставке Ван Гога

Репродукция картин нидерландского художника проходит в эти дни на «Красном октябре». Также нарушения были зафиксированы на концерте группы «Звери» в Дворце спорта «Мегаспорт», мероприятии в клубе Music Media Dome. А еще в целом ряде столичных торговых центрах.

Проверки проводятся с конца прошлой недели. Ранее мэрия Москвы объявила о возвращении ряда ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. В первую очередь это касается общепита. До конца недели в городе действует режим нерабочих дней.

Политолог Александр Кынев связывает ужесточение антикоронавирусных ограничений в Москве с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом он сказал в эфире «Эха». По мнению Кынева, целью ограничений является дополнительное психологического оправдание трехдневного голосования и новые препятствия для кампаний всех независимых кандидатов.