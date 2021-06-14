На атомной электростанции «Тайшань» в Китае выявили утечку газа

В компаниях-операторах объекта при этом уверяют, что ситуация находится под контролем.

Тревожные сведения появились еще утром: американский телеканал CNN, в частности, сообщил, что правительство США уже неделю проверяют данные о «неминуемой радиологической угрозе» на АЭС в Китае. В письме французской компании-оператора, как утверждается, говорилось, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами станции, чтобы избежать закрытия объекта. В Белом доме, впрочем, уже сказали, что пока не считают ситуацию критической.

Между тем во французской корпорации EDF, построившей АЭС «Тайшань», пояснили, что проблемы могут быть связаны с неисправностью топливных стержней. При этом представитель холдинга подчеркнул, что объемы попавших в атмосферу инертных газов ниже уровней, допустимых в Китае. В еще одном заявлении EDF, на которое ссылается агентство France Press, и вовсе говорится, что речь идет о контролируемом и преднамеренном выбросе газов, а эксперты уверяют, что это не редкость в индустрии.

Тем временем в китайском операторе атомной электростанции утверждают, что каких-либо проблем с эксплуатацией обоих реакторов «Тайшаня» нет, сообщает государственное китайское издание The Global Times.

Атомная электростанция «Тайшань» располагается в густонаселенной провинции Гуандун на юге Китая.